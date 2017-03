經典賽》抗韓頭號功臣 以色列從臉書找來的

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕以色列游擊手柏契(Scott Burcham)昨天兩度策動雙殺,又在延長賽敲出致勝安打,是贏球的大功臣。事實上,如果不是因為臉書,他可能不會參加這次的經典賽。

根據以色列媒體報導,以色列負責找球員的人是太空人球探雅各布斯(Alex Jacobs),老早在資格賽就嘗試多方管道來尋找可能具備猶太血統的球員,柏契就是他從臉書找來的。

「我在臉書上找到他之後,研究他的父母親是否有猶太血統,後來我看到一張他母親的相片,我覺得她應該是猶太人,」柏契打給以色列總教練溫斯坦(Jerry Weinstein),「你覺得柏契怎麼樣?守游擊的,而他的媽媽看起來像是猶太人。」

溫斯坦於是打給小聯盟總教練,證實柏契真的有猶太血統,讓他得以在資格賽出戰,系列賽繳出0.455打擊率,幫助以色列隊史首次打進會內賽,昨天又在首戰扮演致勝功臣,可說是以色列陣中最關鍵的角色之一。

以色列隊柏契。(特派記者陳志曲攝)