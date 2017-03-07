經典賽》抗韓頭號功臣 以色列從臉書找來的
2017/03/07 09:33
〔體育中心／綜合報導〕以色列游擊手柏契（Scott Burcham）昨天兩度策動雙殺，又在延長賽敲出致勝安打，是贏球的大功臣。事實上，如果不是因為臉書，他可能不會參加這次的經典賽。
根據以色列媒體報導，以色列負責找球員的人是太空人球探雅各布斯（Alex Jacobs），老早在資格賽就嘗試多方管道來尋找可能具備猶太血統的球員，柏契就是他從臉書找來的。
「我在臉書上找到他之後，研究他的父母親是否有猶太血統，後來我看到一張他母親的相片，我覺得她應該是猶太人，」柏契打給以色列總教練溫斯坦（Jerry Weinstein），「你覺得柏契怎麼樣？守游擊的，而他的媽媽看起來像是猶太人。」
溫斯坦於是打給小聯盟總教練，證實柏契真的有猶太血統，讓他得以在資格賽出戰，系列賽繳出0.455打擊率，幫助以色列隊史首次打進會內賽，昨天又在首戰扮演致勝功臣，可說是以色列陣中最關鍵的角色之一。
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以色列隊柏契。（特派記者陳志曲攝）
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