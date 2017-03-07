經典賽》看球還要接黎巴嫩訊號 2勝對以色列的重大意義

棒球在以色列仍是小眾運動。（美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕以色列經典賽開幕戰以2：1力退南韓，勇奪隊史會內賽首勝，今又以15：7大勝台灣，神秘面紗以超乎預期的姿態揭開。其實棒球運動在以色列並不流行，全國只有800名棒球員，以前甚至要接收黎巴嫩的訊號才能在電視上看到棒球。

在經典賽的28人名單中，只有李普茲（Shlomo Lipetz）是在以色列出生的球員，另外道奇1A投手克雷默（Dean Kremer）有以色列護照，其他人全是猶太裔美國人，大部分都是自由球員或是小聯盟球員，他們大多想藉經典賽吸引來自美國或亞洲的球探，為自己掙得下一份工作。「我們這些人的職業生涯歷經風霜，活在被眾人忽略的地方。」三壘手德克爾（Cody Decker）說。

以色列跟台灣、南韓一樣，難以延攬現役大聯盟大咖球星，找尋成員過程無所不用其極。太空人球探兼以色列球員招募總監雅各布斯（Alex Jacobs）表示，他搜尋所有小聯盟球隊任何看起來像猶太人的名字、上社群網站，打給大學教練與任何可以確認球員宗教背景的人，甚至還找到哥倫比亞、多明尼加、巴拿大的猶太教堂，搜羅潛在球員。

雅各布斯很享受這段過程，將其視為回報的方式，他開玩笑地說，「就算是補償我過去沒在希伯來學校念到畢業。」

太空人球探雅各布斯（左）與道奇球探羅森索（右）。（取自jewishbaseballnews）

以色列積極準備隊史首次經典會內賽，希望能藉由在國際舞台的存在幫助國內棒球更加普及。小時候常代表以色列打國際賽的李普茲回憶，「當時要看場棒球賽，我得熬夜到半夜，然後再調整天線來接收黎巴嫩的訊號，」他說，「我看過最草創的時期，但是他現在夠進步了嗎？棒球在以色列仍然是小眾運動。」

迎戰南韓前，以色列戰力被ESPN排在倒數第三，各大賭盤更看衰是A組最弱，但李普茲敢做夢，不輕易妄自菲薄，「你就當我是在妄想吧，我腦子想著如果我面對這些傢伙，我可以讓他們出局！」

李普茲是唯一在以色列出生的球員。（特派記者羅志朋攝）