日職》陽岱鋼復原狀況優 3/11二軍首亮相
2017/03/07 09:51
陽岱鋼（取自日刊體育）
〔記者陳人齊／綜合報導〕春訓身體不適，休養多日的旅日球星陽岱鋼，今天終於有明確的復出時程，讀賣巨人今天表示，岱桑將在3月11日二軍出賽，預計15日回到一軍熱身賽登場，有機會趕上3月31日的開幕戰。
《日刊體育》報導，巨人總經理堤辰佳表示，陽岱鋼的傷勢目前應無大礙，「這段時間他所有的訓練菜單都做了，沒發生什麼問題。」他說。
若無意外，陽岱鋼的一軍首戰將在15日熱身賽對上軟銀，31日的主場開幕戰可望對決中日。
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