經典賽》南韓挫哩等！荷蘭推日、韓殺手先發
2017/03/07 10:13
南韓昨日打擊表現不理想。（特派記者陳志曲攝）
〔記者陳人齊／綜合報導〕首戰意外不敵以色列，南韓今天遭遇強敵荷蘭恐怕也將面臨苦戰，因為對方預計推出對日韓打者習性都瞭若指掌的王牌投手范登赫克（Rick van den Hurk）。
范登赫克曾在韓職三星獅效力2季，投出20勝13敗防禦率3.55的成績，去年他在日職軟銀的投球成績再進化，繳出9勝0敗防禦率2.52的水準，荷蘭由他來對決熟悉的南韓打者再適合不過。
南韓今將推出側投禹奎珉應戰，他去年在三星獅只有6勝11敗，防禦率4.91的成績，但控球相對理想，132局只有36次保送，但南韓昨天熄火的打線能否甦醒，恐怕才是擊敗荷蘭的關鍵。
荷蘭將成南韓的重大威脅。（特派記者陳志曲攝）
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