經典賽 Live》郭俊麟先發失控 大聯盟重砲打回2分

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 以色列 2 2 0 0 台灣 0 0 0

第一局

台灣隊開幕戰由郭俊麟先發，以色列開路先鋒弗德昨天表現精彩，郭俊麟一開始連丟3壞球，雖然追加2好球，但仍被敲出安打上壘。

二棒凱利面對郭俊麟第一球就敲出右外野二壘安打，以色列攻佔二三壘。

三棒以色列當家重砲戴維斯，即便郭俊麟剛才與捕手開會討論，仍被掃出右外野安打，以色列一口氣拿下2分領先。

暫停過後郭俊麟仍無法解決打者，以色列第四棒Nate Freiman照樣敲出安打，再度攻戰得點圈。

先發打線

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕台灣時間今天早上11點，經典賽台灣隊首戰以色列，台灣隊先發名單如下:

第一棒 胡金龍（指定打擊）

第二棒 張志豪（左外野手）

第三棒 蔣智賢（三壘手）

第四棒 林智勝（二壘手）

第五棒 林益全（一壘手）

第六棒 高國輝（右外野手）

第七棒 陳鏞基（游擊手）

第八棒 鄭達鴻（捕手）

第九棒 林哲瑄（中外野手）

先發投手 郭俊麟

以色列先發名單：

第一棒 Sam Fuld（中外野）

第二棒 Ty Kelly（三壘）

第三棒 Ike Davis（指定打擊）

第四棒 Nate Freiman（一壘）

第五棒 Zach Borenstein（右外野）

第六棒 Ryan Lavarnway（捕手）

第七棒 Blake Gailen（左外野）

第八棒 Tyler Krieger（二壘）

第九棒 Scott Burcham（游擊）

先發投手 Corey Baker