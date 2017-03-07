經典賽》以色列打線出爐 單季32轟重砲先發三棒

以色列隊戴維斯。（特派記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕台灣上午11時力抗以色列，雙方先發打線已公布，以色列昨天沒有先發的戴維斯（Ike Davis），今天擔任三棒指定打擊。

戴維斯曾在2012年締造單季32轟紀錄，大聯盟生涯7年有81轟，本季與道奇簽小聯盟合約，昨天代打1個打數敲1支二壘安打，另獲1次保送。

以色列先發名單：

第一棒 Sam Fuld（中外野）

第二棒 Ty Kelly（三壘）

第三棒 Ike Davis（指定打擊）

第四棒 Nate Freiman（一壘）

第五棒 Zach Borenstein（右外野）

第六棒 Ryan Lavarnway（捕手）

第七棒 Blake Gailen（左外野）

第八棒 Tyler Krieger（二壘）

第九棒 Scott Burcham（游擊）

先發投手 Corey Baker

台灣先發名單：

第一棒 胡金龍（指定打擊）

第二棒 張志豪（左外野手）

第三棒 蔣智賢（三壘手）

第四棒 林智勝（二壘手）

第五棒 林益全（一壘手）

第六棒 高國輝（右外野手）

第七棒 陳鏞基（游擊手）

第八棒 鄭達鴻（捕手）

第九棒 林哲瑄（中外野手）

先發投手 郭俊麟