經典賽》以色列取消賽前練習 批評賽程不公平

台灣隊熱身。（特派記者羅志朋攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕以色列昨天與南韓鏖戰到台灣時間晚上10點，今早11點又要迎戰台灣，選手們明顯感到疲憊，因而取消賽前練習。

以色列大約上午8點30分進入球場，9點50分投手在球場上練習，但是打者始終沒有現身，僅在室內做簡單的練習，大都會工具人凱利（Ty Kelly）坦言有點疲倦，最年長（38歲）的李普茲（Shlomo Lipetz）更批評賽程有點不公平。

以色列先發名單：

第一棒 Sam Fuld（中外野）

第二棒 Ty Kelly（三壘）

第三棒 Ike Davis（指定打擊）

第四棒 Nate Freiman（一壘）

第五棒 Zach Borenstein（右外野）

第六棒 Ryan Lavarnway（捕手）

第七棒 Blake Gailen（左外野）

第八棒 Tyler Krieger（二壘）

第九棒 Scott Burcham（游擊）

先發投手 Corey Baker

台灣先發名單：

第一棒 胡金龍（指定打擊）

第二棒 張志豪（左外野手）

第三棒 蔣智賢（三壘手）

第四棒 林智勝（二壘手）

第五棒 林益全（一壘手）

第六棒 高國輝（右外野手）

第七棒 陳鏞基（游擊手）

第八棒 鄭達鴻（捕手）

第九棒 林哲瑄（中外野手）

先發投手 郭俊麟