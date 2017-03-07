經典賽》忍母喪之痛 黃勝雄待命登板

中繼投手黃勝雄。（資料照，特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕經典賽台灣隊左投黃勝雄，前天上午突然接到母親過世的消息，當天下午立即搭機返台處理後事，隔天再飛回南韓首爾，今天黃勝雄將投入台灣對以色列之戰，忍母喪之痛繼續為國家隊效力。

熱身賽期間黃勝雄總計投5.1局被敲2安未失分，飆出5K，表現精彩，是陣中重要的牛棚戰力。