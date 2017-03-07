NBA》威特斯關鍵三分彈 助熱火擊敗騎士拿二連勝（影音）
2017/03/07 12:05
〔體育中心／綜合報導〕騎士上一役作客邁阿密，慘遭熱火痛擊敗北。今日兩隊再度交手，騎士一路落後，直到第四節時才積極追分，但熱火威特斯（Dion Waiters）在比賽剩下12秒時，投進一記「Logo shot」，粉碎騎士獲勝希望，終場騎士以98：106敗給對手，連續兩場比賽都輸給熱火。
騎士首節表現就不順利，之後一路落後，到第四節時還落後熱火20分。但之後努力追分，在比賽剩下30秒時，將比分追到剩下5分差，不過此時威特斯馬上跳出來投進大號三分彈，又將比分拉大，騎士只得無奈吞下敗仗。
騎士新同學柏格特（Andrew Bogut）在第二節開始沒多久就因傷退場，其餘球員僅有厄文（Kyrie Irving）與詹姆斯（LeBron James）拿下超過10分。厄文砍下32分、7籃板，詹姆斯則挹注30分，外加17籃板。
而熱火今日外線表現出色，全隊投進16顆三分球，命中率高達45.7%，是獲勝關鍵。而球員部分，威特斯拿下29分、5助攻，懷特塞德（Hassan Whiteside）也貢獻13分11籃板的雙十數據。熱火拿下二連勝，目前與東部第8公牛僅剩1.5場勝差。
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