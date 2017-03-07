經典賽》取消賽前練習 以色列首局照樣KO郭俊麟

.@Iked29 opened the scoring for Israel over Chinese Taipei in the top of the 1st! Tune to #MLBNetwork for LIVE @WBCBaseball action! #WBC2017 pic.twitter.com/LVfAFQp31F — MLB Network （@MLBNetwork） 2017年3月7日

〔記者龔乃玠／綜合報導〕昨晚與南韓戰到晚上10點的以色列，因為疲倦沒有參加賽前練習，但開賽就展現打擊實力，台灣隊先發郭俊麟僅投0.2局就被敲6支安打，狂丟4分後退場休息。

郭俊麟開局先被狀況火熱的弗德（Sam Fuld）敲安，下棒凱利（Ty Kelly）補上二壘安，形成二三壘有人。得點圈打擊，三棒重砲戴維斯（Ike Davis）一棒掃向右外野，幫助以色列先得2分。

失分後的郭俊麟還是沒有穩定，再被敲2支安打攻占滿壘，雖然也飆出2次三振，卻在2出局被Tyler Krieger敲出適時安打，再掉2分，隨後被換下場休息，改由陳冠宇接替。

郭俊麟此役僅投0.2局，總計29球有20顆好球，被敲6支安打，沒有保送，另有2次三振，失掉4分。陳冠宇接替後，對柏契（Scott Burcham）飆出三振，終於結束半局。

郭俊麟被KO。（特派記者陳志曲攝）