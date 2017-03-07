經典賽》陳冠宇遭狙擊 以色列轟本屆首發全壘打

陳冠宇。（特派記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕台灣隊先發郭俊麟僅投0.2局就被以色列打退場，陳冠宇接替雖然暫時止血，卻在3局上被轟出全壘打，再掉2分，目前以0：6落後。

陳冠宇接替郭俊麟前1.1局無失分，3局上先三振弗里曼（Nate Freiman），卻對伯倫史坦（Zach Borenstein）投出保送，隨後被拉凡威（Ryan Lavarnway）轟出2分砲，這是本屆經典賽首發全壘打。

陳冠宇目前中繼2.1局，被敲2支安打，送出4次三振與1次保送，失掉2分，用球數是31球（23好球）。