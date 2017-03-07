NBA》伊古達拉轟本季新高24分 勇士客場獵鷹
2017/03/07 11:51
伊古達拉（右）轟本季新高24分。（美聯社）
〔記者廖聿偉／綜合報導〕勇士今於客場出戰老鷹，伊古達拉（Andre Iguodala）替補上陣轟下本季新高24分，柯瑞則飆進6記三分彈，同樣挹注24分，聯手助勇士119：111擊敗老鷹，收下本季第52勝。
杜蘭特左膝韌帶拉傷，預計將缺陣一個月，勇士日前苦吞兩年來首度二連敗，經過調整後，勇士逐漸找回勝利方程式，昨6人得分突破雙位數，克拉克（Ian Clark）和魏斯特（David West）接貢獻10分，靠團隊合作彌補杜蘭特的火力空缺。
「浪花二弟」k.湯普森陷入犯規麻煩，上半場僅出手兩球1分未得，格林上半場同樣低迷，勇士上半場陷入五分落後，易籃後，本季最擅長打第三節的勇士，再度於第三節轟下33分，逆轉戰局。
老鷹後衛施洛德（Dennis Schroder）攻下全隊最高23分、前鋒米爾塞普（Paul Millsap）則貢獻「雙十」20分、10籃板，無奈下半場崩盤，苦吞本季第29敗，暫居東部第五。
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