NBA》雷納德投進超前三分 火箭慘遭馬刺逆轉（影音）
2017/03/07 12:43
〔體育中心／綜合報導〕火箭今日作客馬刺主場，首節打完就領先對手16分，不過馬刺第二節後開始努力追分，在比賽最後，雷納德（Kawhi Leonard）還投進關鍵超前三分彈，火箭慘遭逆轉，終場以110：112敗給馬刺。
在第四節剩下不到30秒時，雷納德持球進攻，一站到三分線後，他毫不遲疑跳投出手，球也應聲入框，場邊隊友以及現場球迷都報以熱烈的歡呼聲。之後雷納德也絲毫不敢鬆懈，馬上回防並賞了哈登（James Harden）一記火鍋，成功的進攻和防守，順利將勝利留在自家主場，馬刺也拿下8連勝。
此役，雷納德砍下39分，他已經連續四場比賽拿下超過30分。 T.帕克（Tony Parker）貢獻19分、6籃板，艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）也挹注15分。
而火箭部分，哈登同樣也攻下39分，另有12助攻。貝佛利（Patrick Beverley）拿下11分、10籃板，卡培拉（Clint Capela）則有12分、9籃板。
雷納德攻下39分，率馬刺以2分之差擊退火箭。（今日美國）
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