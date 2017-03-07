經典賽》以色列單局飆2美技 台灣前3局首安難產（影音）

以色列先發貝克前三局沒被台灣敲安打。（美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕台灣隊3局下展開攻勢，陳鏞基擊出中外野強勁飛球，未料竟遭擁有大聯盟級守備的弗德（Sam Fuld）美技接殺，再度讓人見識以色列無堅不摧的守備。

不僅弗德演出美技，林哲瑄擊出強勁滾地球，游擊手柏契（Scott Burcham）也演出美技，單局2美技讓台灣隊三上三下。

台灣前3局沒有敲出任何安打，以色列先發貝克（Corey Baker）飆出1次三振無失分，用球數33球（19好球）。

弗德美技：

Sam Fuld @SamFuld5 with the off-balance grab in right center for the first out B3 @ILBaseball pic.twitter.com/VtMfKG47Us — Avi Miller （@AviMiIIer） 2017年3月7日

柏契美技：

Scotty Burcham （@burchamlite） with the "are you kidding me" defensive stab at short to end the 3rd inning for @ILBaseball, still up 6-0. pic.twitter.com/69kwp04AMf — Avi Miller （@AviMiIIer） 2017年3月7日