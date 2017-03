經典賽》以色列單局飆2美技 台灣前3局首安難產（影音）

以色列先發貝克前三局沒被台灣敲安打。(美聯社)

〔記者龔乃玠/綜合報導〕台灣隊3局下展開攻勢,陳鏞基擊出中外野強勁飛球,未料竟遭擁有大聯盟級守備的弗德(Sam Fuld)美技接殺,再度讓人見識以色列無堅不摧的守備。

不僅弗德演出美技,林哲瑄擊出強勁滾地球,游擊手柏契(Scott Burcham)也演出美技,單局2美技讓台灣隊三上三下。

台灣前3局沒有敲出任何安打,以色列先發貝克(Corey Baker)飆出1次三振無失分,用球數33球(19好球)。

弗德美技:

Sam Fuld @SamFuld5 with the off-balance grab in right center for the first out B3 @ILBaseball pic.twitter.com/VtMfKG47Us

柏契美技:

Scotty Burcham (@burchamlite) with the "are you kidding me" defensive stab at short to end the 3rd inning for @ILBaseball, still up 6-0. pic.twitter.com/69kwp04AMf