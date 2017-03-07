NBA》林書豪第四節大爆發 率籃網客場獵熊
2017/03/07 12:19
林書豪。（今日美國）
〔記者廖聿偉／綜合報導〕林書豪今扮演「第四節先生」，末節4投3中，四罰全進，轟下11分，率領籃網克服全場最多12分的落後，演出逆轉秀，終場籃網122：109擊敗灰熊，精彩拿下本季第11勝，但戰績仍穩坐爐主寶座。
林書豪前三節僅拿7分，靠著末節發飆，攻下全場次高的18分，彌補明星中鋒羅培茲僅貢獻8分的火力，替補後衛吉爾派翠克（Sean Kilpatrick）則轟下全隊最高23分，懷特海德（Isaiah Whitehead）也挹注15分。
林書豪傷癒歸隊6戰，逐漸帶領籃網走出低潮，近四戰取得2勝2敗，下半場崩盤的狀況也逐漸改善，此役末節率領籃網單節砍下34分，並將灰熊分數壓低至18分，成功於客場獵熊。
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