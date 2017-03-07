經典賽》悶了3局 台灣首安終於出爐！
2017/03/07 12:34
台灣陷入苦戰。（特派記者陳志曲攝）
〔記者龔乃玠／綜合報導〕前3局遭以色列先發貝克（Corey Baker）封鎖，台灣隊終於在4局下擊出本屆首支安打，打破沉悶已久的氣氛。
4局下，張志豪擊出投手前強勁球，打中貝克靠近手腕的地方，形成內野安打，蔣智賢再敲安延續攻勢，攻占一二壘。得點圈打擊，「大師兄」林智勝擊出強勁平飛球，沒想到被二壘手接殺，張志豪回壘不及形成雙殺，攻勢遭瓦解。
以色列先發貝克表現亮眼，目前46球投4局，僅被敲2支安打，沒有保送、1次三振，無失分。
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