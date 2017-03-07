經典賽》史上最難堪 台灣險遭以色列扣倒

台灣總教練郭泰源臉色凝重。（特派記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕以色列昨與南韓鏖戰至晚間10點，今早8點半就到球場報到，在休息時間不足情況下，打線依然火力全開，全場擊出20安轟爆台灣6名投手，終場以15：7痛宰台灣隊，率先取得第2勝，晉級第二輪的希望濃厚。

根據數據顯示，台灣此役被安打數或失分都是經典賽史上最多，堪稱是最慘烈一役。台灣將於明天晚間5時30分再戰荷蘭，陳冠宇、蔡明晉與羅國華今天都投超過30球，被迫休1天無法上場；以色列則休兵1天，9日早上11點迎戰最被看好的荷蘭隊，力拚A組全勝晉級。

台灣先發郭俊麟此役狀況不佳，開局被連敲4支安打，包括戴維斯（Ike Davis）2打點的適時安打，僅投0.2局掉4分就退場，陳冠宇接替後，連續解決5名打者，卻在3局上保送伯倫史坦（Zach Borenstein）後，被拉凡威（Ryan Lavarnway）轟出2分砲，比分差擴大成4分。

以色列先發貝克（Corey Baker）表現精采，開賽連續解決10名打者，4局下才被張志豪、蔣智賢連續擊敲安，台灣本來有望打破鴨蛋，未料林智勝的強勁平飛球直朝二壘手而去，跑者又回壘不及，形成雙殺瓦解攻勢。

林智勝飛撲未能接到爆傳球。（特派記者陳志曲攝）

貝克此役先發4.2局，被敲3支安打，無失分。台灣隊在貝克退場後，打線在6局下解除封印，胡金龍敲安後，台灣靠失誤與保送攻占滿壘，林智勝在關鍵時刻不負眾望，擊出深遠的二壘安打，再配合林益全高飛犧牲打，狂攻3分大局破蛋。

追至僅差3分的台灣隊，7局上卻被以色列大反撲，單局動用3名投手被狂敲6支安打，林晨樺又在滿壘被柏契（Scott Burcham）突擊短打時，傳向沒有人補位的一壘而暴傳到外野，以色列單局狂攻5分，成為台灣隊輸球的最大關鍵。

以色列在8局上又靠2支二壘安攻分，僅差1分就達成7局差10分的提前結束比賽條件，但台灣隊撐到9局才又被弗里曼（Nate Freiman）轟出3分砲，雙方一度相差12分，總計台灣全場動用6名投手，被以色列狂敲20支安打。

台灣在9局下吹起反攻號角，單局擊出5支安打，攻下4分大局，無奈比分相差太大，為時已晚，最終仍以8分差落敗。

以色列火力全開，拉凡威轟出全壘打。（特派記者陳志曲攝）