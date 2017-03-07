經典賽》陳鏞基打退以國先發 鄭達鴻錯誤判斷重傷害（影音）

A+ glovework by @tykelly11 on the grounder to end the 5th inning. @RcRcorlan11 came on to pitch for that final out @ILBaseball. pic.twitter.com/NnpAN0AAxK — Avi Miller （@AviMiIIer） 2017年3月7日

〔記者龔乃玠／綜合報導〕台灣隊經典賽安打王陳鏞基在5局下敲安，下棒鄭達鴻本來有機會延續攻勢，卻在擊出高彈跳球後錯判是界外球，沒有及時跑壘，結果遭刺殺出局，攻勢再度瓦解。

陳鏞基在經典賽生涯有13支安打，是A組4國最多，今天他在2出局擊出安打，也把用球數已達59球的貝克打退場，改由R.C. Orlan接替。貝克此役先發4.2局，被敲3支安打，飆出3次三振，無失分。

陳鏞基上壘後，鄭達鴻擊出左邊方向的高彈跳球，起初以為是界外並未及時起跑，以色列三壘手接球傳向一壘，驚險刺殺鄭鴻達，台灣再度無功而返。