NBA》柏格特左脛骨骨折 詹皇：聽到骨頭碎裂聲 （影音）
2017/03/07 14:48
〔體育中心／綜合報導〕澳洲中鋒柏格特（Andrew Bogut）日前才剛加盟騎士，今日初登場才上場58秒，柏格特就與熱火前鋒懷特（Okaro White）發生碰撞，造成左脛骨骨折，連一旁的隊友「詹皇」詹姆斯（LeBron James）都聽到骨頭裂開的聲音。
「當碰撞發生時，我聽到骨頭碎裂的聲音。」詹姆斯在賽後受訪時談到柏格特的傷勢。「而當我走向他時，柏格特告訴我，他的骨頭斷了，我早就知道了，因為我當時就聽到骨頭碎裂的聲音。」
騎士日前為了補強，先後簽下控衛D.威廉斯（Deron Williams）以及柏格特，替板凳區增加不少戰力。豈料柏格特今日首次上場就受傷，剩餘賽季不確定是否還能上場。
詹姆斯對於柏格特受傷一事感到非常遺憾，「這是一個艱難的時刻，非常令人洩氣，我們都很高興柏格特能加入騎士，但現在我們只能期望有好事發生，這不僅對柏格特來說是艱難的處境，對於我們整個球隊都是。」
詹姆斯對於隊友受傷感到遺憾。（法新社）
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