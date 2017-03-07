經典賽直擊》張志豪強拉式打法 以色列佈陣有備而來

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕今天台灣對以色列之戰，6局下一出局一壘有人情況下，輪到張志豪打擊，以色列內野守備佈陣有備而來，二壘手克雷格（Tyler Krieger）站位靠近一壘邊線，游擊手柏契（Scott Burcham）站在二壘防區，三壘手凱利（Ty Kelly）則站在游擊防區，顯然知道左打的張志豪是強力拉打的打者，情蒐資料做的相當充足。

張志豪眼見對方內野守備如此佈陣，冷不防來個偷點，企圖往三壘線邊點，製造內野安打的契機，結果點成界外球，隨後凱利站位稍微靠回三壘，接著張志豪擊出投手面前滾地球，投手歐蘭（R.C. Orlan）接球後傳二壘卻發生暴傳失誤，開啟這個半局台灣隊3分攻勢。

張志豪打擊，以色列內野佈陣。（特派記者羅志朋攝）

張志豪偷點後，以色列三壘手凱利（Ty Kelly）原本站在游擊防區，立即守靠近三壘壘包。（特派記者羅志朋攝）