中職》違反隊規 郭修延遭猿隊開除

郭修延。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕Lamigo桃猿隊稍早發出新聞稿，陣中內野手郭修延因「酒後脫序行為，嚴重違反球隊規定」，遭猿隊開除永不錄用。

郭修延2013年加入桃猿隊，該年拿下中職年度新人王，去年一軍出賽機會遭壓縮，整季一軍出賽28場，打擊率0.295、11打點。