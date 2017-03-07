經典賽》這球傳給誰？以色列滿壘短打神奇清壘（影音）

Pitcher for Chinese Taipei just threw the ball to first.



There was no defender at first. pic.twitter.com/X65KPGXUQT — Avi Miller （@AviMiIIer） 2017年3月7日

〔記者龔乃玠／綜合報導〕台灣隊6局下狂攻3分大局，一度僅落後3分，以色列卻在7局上大暴走，單局狂敲6支安打，加上台灣隊發生致命的傳球失誤，單局狂丟5分。

7局上，蔡明晉被連敲2支安打掉1分，台灣決定換上倪福德，解決1名打者後，先投觸身又被敲2安，再掉1分，台灣再換上林晨樺，滿壘1出局，柏契（Scott Burcham）突襲短打要強迫取分，林晨樺接到球傳向沒有人補位的一壘，形成暴傳，一口氣再掉3分。

以色列在7局上狂敲6支安打，加上台灣隊奉送2次失誤，單局狂轟5分。