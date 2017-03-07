NBA》單周最佳球員 雷納德、沃克入選

雷納德（右）為西部單周最佳球員。（美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕上周最佳球員出爐，這次西部是由馬刺小前鋒「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）拿下，東部則是黃蜂控衛沃克（Kemba Walker）獲得。

馬刺在雷納德的率領下，上周3場比賽全數獲勝，馬刺也在今天的比賽過後，拿下近期8連勝。雷納德近4場比賽，場場都拿下30分以上，上周雷納德平均上場39.4分鐘，場均可得32分、9籃板、4.3助攻，是馬刺不可或缺的一員，而這是雷納德生涯第4次獲選為單周最佳球員。

黃蜂在沃克的帶領下，在上周的客場之旅拿下2勝1敗。本季也是沃克表現最傑出的一年，他場均可得22.9分，出手命中率則有45%，皆為生涯新高，另外還有5.5次助攻、4.1籃板。這次是沃克生涯第5次獲得此項殊榮。

沃克獲選為東部單周最佳球員。（法新社）