經典賽》誰在一壘？ 美媒熱議台灣這個失誤（影音）
2017/03/07 15:35
〔體育中心／綜合報導〕台灣隊在7局上發生的致命失誤，引起全世界網友熱議，《紐約每日新聞》還特地撰文指出，這是個尷尬的失誤。
林晨樺在7局上、滿壘登板，面對柏契（Scott Burcham）的突襲短打，林向前接到球隨即傳向一壘，但是並沒有人補位，於是球就被傳到外野，柏契的強迫取分幫以色列跑回3分。
《紐約每日新聞》撰文敘述整起過程，並注意到當時台灣一壘手也向前接球，二壘手則在二壘後方，導致一壘鬧空城。紐媒認為，這不完全是投手的錯，或許是二壘手應該補位，但是二壘也可能是看到游擊手不動，才會急忙到二壘補位。
這個失誤也被日本網友廣大討論，「台灣的守備（笑」、「短打變成三壘安打」、「辛苦了」、「一壘消失事件」、「笑到肚子痛」。
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