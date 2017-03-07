NBA》快艇下半場暴衝 賞塞爾提克連敗

葛瑞芬26分率快艇擊敗塞爾提克。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕洛杉磯快艇今於主場迎戰綠衫軍，中鋒葛瑞芬轟下全隊最高26分，明星控衛保羅則挹注23分，兩大巨星聯手助隊末節狂轟41分，終場快艇116：102擊敗塞爾提克，收下二連勝。

快艇今於下半場攻下73分，後衛克勞佛德（Jamal Crawford）全場攻下19分，有17分集中於下半場，快艇下半場投籃命中率達58%，送給塞隊二連敗。

塞爾提克近期陷入小低潮，前役遭太陽隊絕殺，此役「矮腳虎」湯瑪斯砍下全場最高31分，生涯得分突破8000大關，仍無法拯救球隊，塞隊近8戰苦吞5敗，戰績40勝24敗，仍暫居東部第二，離龍頭騎士僅有3場勝差。

「矮腳虎」湯瑪斯。（USA Today）