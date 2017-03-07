NBA》快艇下半場暴衝 賞塞爾提克連敗
2017/03/07 15:53
葛瑞芬26分率快艇擊敗塞爾提克。（美聯社）
〔記者廖聿偉／綜合報導〕洛杉磯快艇今於主場迎戰綠衫軍，中鋒葛瑞芬轟下全隊最高26分，明星控衛保羅則挹注23分，兩大巨星聯手助隊末節狂轟41分，終場快艇116：102擊敗塞爾提克，收下二連勝。
快艇今於下半場攻下73分，後衛克勞佛德（Jamal Crawford）全場攻下19分，有17分集中於下半場，快艇下半場投籃命中率達58%，送給塞隊二連敗。
塞爾提克近期陷入小低潮，前役遭太陽隊絕殺，此役「矮腳虎」湯瑪斯砍下全場最高31分，生涯得分突破8000大關，仍無法拯救球隊，塞隊近8戰苦吞5敗，戰績40勝24敗，仍暫居東部第二，離龍頭騎士僅有3場勝差。
「矮腳虎」湯瑪斯。（USA Today）
相關新聞
- NBA》單周最佳球員 雷納德、沃克入選
- NBA》柏格特左脛骨骨折 詹皇：聽到骨頭碎裂聲 （影音）
- NBA》雷納德投進超前三分 火箭慘遭馬刺逆轉（影音）
- NBA》林書豪第四節大爆發 率籃網客場獵熊
- NBA》威特斯關鍵三分彈 助熱火擊敗騎士拿二連勝（影音）
推薦新聞
-
經典賽》投手傳一壘鬧空城 林智勝：來不及補位2017/03/07 17:15
-
經典賽》以色列教練團和台早有淵源 投手教練曾效力中職2017/03/07 17:03
-
以色列接連打敗台韓 日本球迷：真不是普通的強！2017/03/07 16:52
-
經典賽》台灣隊如何晉級？今晚先幫南韓加油2017/03/07 16:36
-
經典賽Live》7局狂丟5分 台灣7：15慘敗以色列2017/03/07 15:04