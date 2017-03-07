經典賽》台灣隊如何晉級？今晚先幫南韓加油
2017/03/07 16:36
南韓出戰荷蘭，戰況攸關台灣隊能否晉級。（特派記者陳志曲攝）
〔記者陳人齊／綜合報導〕台灣隊今天以7：15慘敗強敵以色列，吞下本屆經典賽首敗，目前暫時與南韓同在A組墊底，傍晚5點半南韓將對上荷蘭，戰果牽動著A組走勢，攸關台灣隊能否晉級8強。
台灣隊首戰雖敗，但力拚晉級仍非不可能，但得求天時地利人合以及自力自強才有機會，從目前戰況來看，台灣隊只能拚接下來連勝荷、韓，並祈禱以色列三戰全勝才能確定晉級。
若今晚南韓擊敗荷蘭，台灣隊明天不管是否贏荷蘭都還有些微晉級機會，但若荷蘭今晚擊敗南韓，明天台灣對上荷蘭將非贏不可，否則只能與南韓爭A組第3、4名。
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