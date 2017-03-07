經典賽直擊》郭俊麟投不滿30球 明、後天待命上陣
2017/03/07 16:05
〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕台灣隊先發投手郭俊麟，今天對以色列只投0.2局用了29球，其中20個好球，被敲出6支安打，飆出2K，失4分都是責失，承擔敗投，由於用球數未達30球的隔場出賽限制，郭俊麟表示，明、後天對荷蘭、南韓的比賽，還是會做好上場的準備。
帳面上數據不佳，郭俊麟表示，其實今天自己狀況還不錯，比預期好很多，球速和球種都比熱身賽來得好，只是面對首打席投到3壞球，投球節奏有點亂掉。
對於以色列這支球隊，郭俊麟說，「以色列比想像中強很多，不管投手還是打者都一樣，感覺對方情蒐做的很充足，我投滿多變速球都被打安打，打者掌握滿不錯的，擊球很紮實、確實。」
郭俊麟透露，投手教練黃欽智告訴他，「其實你得狀況看起來還不錯，可能就是他們狀況更好，有時候就是運氣、運氣，希望我重新來過，明天又是新的一天。」郭俊麟說，跟之前比起來，現在比較不會因為被打或投不好就心情不好，心情還滿平靜的。
郭俊麟。（特派記者陳志曲攝）
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