以色列接連打敗台韓 日本球迷：真不是普通的強！

以色列成為A組最大黑馬，精采表現引起日本球迷討論，稱讚以色列「真的很強」。（特派記者陳志曲攝）

〔即時新聞／綜合報導〕以色列繼昨天晚間以2：1擊敗強敵南韓，今天再以15：7擊敗台灣隊，成為A組最大黑馬，精采表現也引起日本球迷討論，對此稱讚以色列「真的很強」。

以色列在昨日擊敗南韓之後，日本球迷欣喜若狂，以韓賽事相關新聞也登上熱搜榜，許多日本球迷紛紛湧入留言並「恭喜」以色列打敗南韓。不過今日以色列又以15：7擊敗台灣隊，黑馬實力令日本網友訝異不已，紛紛直呼：「以色列真的不是在開玩笑啊！」、「以色列真的不是普通的強！」、「以色列旋風真的厲害，接下來對荷蘭可能也會有同樣的表現。」、「這真的是第一次打經典賽嗎？」

也有日本球迷開玩笑地說：「以色列隊其實是美國隊吧？」、「日本武士對上他們搞不好會輸。」不過大多數的日本球迷仍是讚嘆以色列的意外實力，並給予祝福，更有人強調選手優不優秀並不是用「國家」來判別的。