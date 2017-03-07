經典賽直擊》緊急登板救火 陳冠宇:後天要我先發也沒問題
2017/03/07 16:27
〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕台灣隊先發投手郭俊麟，今天對以色列只投0.2局面對8名打者，被敲6支安打失4分後退場，由左投陳冠宇緊急登板滅火，陳冠宇中繼2.2局被敲4安失2分，飆出5K，表現還算不錯。
陳冠宇表示，郭俊麟面對第3名打者，他就已經開始在牛棚熱身練投，郭俊麟退場後，他的身體已經熱開了，所以問題不大。
緊急登板中繼，陳冠宇說，「想法是大膽搶好球數，短期比賽投手要準備得比較快一點，一上來就知道自己是長中繼角色，希望把比賽撐個兩、三局，再等隊友打擊火力支援。」
今天以色列打線狂敲20支安打，灌進15分，陳冠宇表示，情蒐小組的建議是，用變化球去引誘以色列打者，但對方打者兩好球以後才會對引誘球出棒，如果投手還沒取得兩好球就去引誘打者，反而對自己不利，至少要投到兩好球才能用變化球引誘，以色列打擊真的還不錯。
今天陳冠宇投43球，明天必須休一天，但後天可以對南韓出賽，他說，「希望明天球隊贏球，後天要我先發也沒問題，再贏兩場還有機會晉級第二輪，希望拿自己的力量貢獻給球隊。」
陳冠宇。（特派記者陳志曲攝）
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