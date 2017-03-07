經典賽》首戰輸以色列別灰心 宋家豪明先發抗荷
2017/03/07 16:32
旅日樂天投手宋家豪。（資料照，記者廖耀東攝）
〔體育中心／綜合報導〕台灣隊今天經典賽首戰慘敗給以色列，明天與荷蘭一役，台灣隊將推出宋家豪掛帥先發，希望能搶下第1勝。
效力日職樂天金鷲隊的宋家豪日前在熱身賽，面對韓職二軍警察廳先發2局投20球，僅被敲1安、無失分，最快球速145公里，宋家豪曾表示，「投球感覺還不錯，不過投手丘土質較硬，腳踩得不是很穩，有點不太習慣，但應該還好，就正常去表現。」
值得一提的是，台灣隊在2013年經典賽預賽也曾與荷蘭交過手，當時以8：3逆轉獲勝，是台灣隊以分組第一晉級八強的關鍵之戰，本屆盼望能複製去年模式，再度挺進八強。
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