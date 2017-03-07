經典賽》投手傳一壘鬧空城 林智勝：來不及補位
2017/03/07 17:15
台灣隊在7局上發生致命失誤，投手將球投向一壘，卻發現沒人補位的窘境。（圖擷取自影片）
〔即時新聞／綜合報導〕世界棒球經典賽，台灣隊今天上午11時首戰以色列，台灣隊卻在7局上發生致命失誤；對於一壘沒人補位，造成一口氣失掉3分一事，二壘手林智勝受訪時表示，「對方偷襲，我過去也來不及了」。
林智勝賽後談及這次的致命失誤，他表示，當時對方突襲短打，雖然趕緊上前補位，但已經來不及。對於這次的以色列球隊，林智勝也肯定對手的實力，他說，以色列的打者真的很厲害，「今天大家都盡力了」。
台灣投手林晨樺在7局上、滿壘登板，面對柏契（Scott Burcham）的突襲短打，林向前接到球隨即傳向一壘，但沒人補位，球因此被傳到外野，柏契的強迫取分替以色列跑回3分；而這次的致命失誤，除了讓台灣網友傻眼，美媒、日本網友也熱烈討論。
相關新聞
- 輸球沒關係！作家嘆：短打清壘太神奇、眼睛業障重
- 經典賽》以色列教練團和台早有淵源 投手教練曾效力中職
- 以色列接連打敗台韓 日本球迷：真不是普通的強！
- 經典賽直擊》隊名是以色列 胡金龍：根本就是對美國隊
- 經典賽》首戰出師不利 台灣隊遭以色列強攻15分、20安破紀錄
推薦新聞
-
經典賽Live》南韓抓盜壘不成 荷蘭3分領先2017/03/07 18:53
-
經典賽 Live》筒香嘉智拔刀出鞘 日本隊先馳得點2017/03/07 18:40
-
經典賽直擊》以色列打者太厲害 鄭達鴻：打法像胡金龍2017/03/07 17:11
-
經典賽直擊》隊名是以色列 胡金龍：根本就是對美國隊2017/03/07 16:49
-
經典賽直擊》郭俊麟投不滿30球 明、後天待命上陣2017/03/07 16:05