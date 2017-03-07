經典賽 Live》筒香嘉智拔刀出鞘 日本隊先馳得點
2017/03/07 18:40
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日本
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第1局
1上，古巴開路先鋒Roel Santos擊出內野安打上壘，Alexander Ayala則靠著三壘手松田宣浩的傳球失誤，形成一二壘有人，但下一棒Frederich Cepeda擊出雙殺打，瞬間抓到2個出局數，石川步面對曾去年一同效力羅德的前隊友Alfredo Despaigne，投出四壞球保送，雖然首局出現得點圈失分危機，但石川步讓William Saavedra擊出三壘方向滾地球刺殺，守下第一局。
1下，2人出局後，青木宣親擊出二壘安打，筒香嘉智適時擊出右外野落地安打，打回日本隊的第1分，1：0領先古巴。
先發打序
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古巴
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棒次
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日本
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Roel Santos
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1
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山田哲人DH
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Alexander Ayala
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2
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菊池涼介2B
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Frederich Cepeda
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3
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青木宣親CF
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Alfredo Despaigne
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4
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筒香嘉智LF
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William Saavedra
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5
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中田翔1B
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Yurisbel Gracial
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6
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坂本勇人SS
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Carlos Benitez
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7
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鈴木誠也RF
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Frank Morejon
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8
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松田宣浩3B
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Yoelkys Cespedes
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9
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小林誠司
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Noelvis Entenza
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先發投手
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石川步
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