經典賽 Live》筒香嘉智拔刀出鞘 日本隊先馳得點

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 古巴 0 0 0 1 0 日本 1 1 3 1

第1局

1上，古巴開路先鋒Roel Santos擊出內野安打上壘，Alexander Ayala則靠著三壘手松田宣浩的傳球失誤，形成一二壘有人，但下一棒Frederich Cepeda擊出雙殺打，瞬間抓到2個出局數，石川步面對曾去年一同效力羅德的前隊友Alfredo Despaigne，投出四壞球保送，雖然首局出現得點圈失分危機，但石川步讓William Saavedra擊出三壘方向滾地球刺殺，守下第一局。

1下，2人出局後，青木宣親擊出二壘安打，筒香嘉智適時擊出右外野落地安打，打回日本隊的第1分，1：0領先古巴。

先發打序

古巴 棒次 日本 Roel Santos 1 山田哲人DH Alexander Ayala 2 菊池涼介2B Frederich Cepeda 3 青木宣親CF Alfredo Despaigne 4 筒香嘉智LF William Saavedra 5 中田翔1B Yurisbel Gracial 6 坂本勇人SS Carlos Benitez 7 鈴木誠也RF Frank Morejon 8 松田宣浩3B Yoelkys Cespedes 9 小林誠司 Noelvis Entenza 先發投手 石川步