經典賽 Live》筒香嘉智拔刀出鞘 日本隊先馳得點

2017/03/07 18:40

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

古巴

0

 0 0

1

0

日本

1

 1

3

1

第1局

1上，古巴開路先鋒Roel Santos擊出內野安打上壘，Alexander Ayala則靠著三壘手松田宣浩的傳球失誤，形成一二壘有人，但下一棒Frederich Cepeda擊出雙殺打，瞬間抓到2個出局數，石川步面對曾去年一同效力羅德的前隊友Alfredo Despaigne，投出四壞球保送，雖然首局出現得點圈失分危機，但石川步讓William Saavedra擊出三壘方向滾地球刺殺，守下第一局。

1下，2人出局後，青木宣親擊出二壘安打，筒香嘉智適時擊出右外野落地安打，打回日本隊的第1分，1：0領先古巴。

先發打序

古巴

棒次

日本

Roel Santos

1

山田哲人DH

Alexander Ayala

2

菊池涼介2B

Frederich Cepeda

3

青木宣親CF

Alfredo Despaigne

4

筒香嘉智LF

William Saavedra

5

中田翔1B

Yurisbel Gracial

6

坂本勇人SS

Carlos Benitez

7

鈴木誠也RF

Frank Morejon

8

松田宣浩3B

Yoelkys Cespedes

9

小林誠司

Noelvis Entenza

先發投手

石川步

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