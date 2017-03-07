經典賽》南韓背水一戰 對荷蘭王牌不好打
2017/03/07 17:18
范登赫克。（資料照，路透）
〔記者石毓琪／綜合報導〕經典賽A組地主南韓隊昨晚開幕戰延長賽不敵以色列，今晚面臨不能再輸的壓力，對荷蘭勢必背水一戰，然而荷蘭首戰推出陣中王牌、軟銀洋投范登赫克（Rick VandenHurk）抗韓，加上稍早以色列擊敗台灣奪2連勝，A組戰事誰能勝出還很難說。
范登赫克上季寫下14連勝創日職新紀錄，2014年在韓職時曾拿下三振王、防禦率王雙冠，他將在今晚對決南韓強力右側投禹奎珉，禹奎珉在2013-15年連續3年球季都拿下10勝以上。
除了投手精采對決，荷蘭也派出大聯盟級打線應戰，南韓中心棒次3、4棒的金泰均、李大浩昨晚熄火，今天能否「復活」幫助南韓火力提升，也是看點之一。
李大浩。（特派記者陳志曲攝）
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