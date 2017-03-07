經典賽》以色列教練團和台早有淵源 投手教練曾效力中職
2017/03/07 17:03
羅銳曾效力中職La New熊。（資料照，記者王藝菘攝）
〔記者林宥辰／綜合報導〕以色列隊靠著幾乎整支小聯盟體系球員，克服賽程不利，24小時之內連克南韓、台灣，稍早大勝台灣看得台灣球迷難過不已。不過，以色列對台灣而言並非整隊都陌生，其投手教練羅銳（Andrew Lorraine）曾效力中職La new熊隊。
羅銳為猶太裔美國人，球員時代多在美職體系和委內瑞拉等聯賽遊走，具7季大聯盟經歷，2007年起來台效力熊隊，隔年再度來台，兩季合計出賽23場、戰績9勝6敗。2007年總冠軍戰前夕，羅銳不慎打翻熱咖啡燙傷其胯下造成先發被迫延後，還忍痛第2戰登板中繼。
除了羅銳外，以韓戰對南韓後援繳出好投的查德（Josh Zeid），美職時期則是羅嘉仁同梯一起升上大聯盟的隊友，兩人2013年效力太空人隊同升大聯盟，現年29歲的查德目前是自由球員。
以色列連克南韓、台灣2連勝。（特派記者陳志曲攝）
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