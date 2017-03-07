經典賽直擊》以色列打者太厲害 鄭達鴻：打法像胡金龍
2017/03/07 17:11
鄭達鴻（左）今天是首次在經典賽亮相。（特派記者陳志曲攝）
〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕今天台灣對以色列的比賽，捕手鄭達鴻蹲滿全場，這也是個人首次在經典賽會內賽出場，上一屆經典賽雖然有入選，但完全沒有出賽紀錄。
對於以色列打者，鄭達鴻說，對方2A、3A的打者很厲害，有時候蹲捕配球要特別小心，但又怕投手用球數太多，以色列打者選球很好，很難對付，「感覺他們打擊很像胡金龍。」
今天陳冠宇和蔡明晉表現不俗，鄭達鴻說，「蔡明晉伸卡球投得不錯，尤其是外角伸卡球，打者用拉的，內野滾地球機會就高，陳冠宇則是指叉球投得不錯，但不是每個投手都有很好的伸卡球或指叉球。」
對於郭俊麟的狀況，鄭達鴻認為，郭俊麟面對首棒打者一開始就連投3壞球，逼得自己一定要往好球帶投，其實他的狀況很好，球速也滿快的，只是有些變速球偏高被對方打者抓到。
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