經典賽》已到東京情蒐 以色列2連勝低調不慶祝
2017/03/07 18:22
以色列總教練溫斯坦（右）上投手丘穩定選手情緒。（特派記者陳志曲攝）
〔記者石毓琪／綜合報導〕跌破多家媒體預測，以色列在經典賽先後擊敗南韓、台灣，2連勝暫居A組第一，不過總教練溫斯坦（Jerry Weinstein）賽後表示，還沒到慶祝的時候。
以色列昨晚延長賽2：1戰勝南韓，不到24小時，稍早又以15：7的大幅差距打敗台灣，只剩9日對荷蘭一戰要打，幾乎已確定晉級，但溫斯坦說，他還是把重心放在第一輪剩餘的比賽，「我們還沒進到第二輪，等我們晉級了再說吧，根據我的經驗，如果你已經在想未來的事，那麼你就無法關注現在。」
第二輪A組代表將和B組前2名隊伍交手，也就是日本、古巴、澳洲、中國其中2支隊伍，溫斯坦說，以色列已派球探到東京情蒐B組，但他傾向賽前不要獲得太多資訊，「我不希望現在就得到東京那邊的消息，我想要專注於現在的比賽。」
昨晚以色列僅從南韓手中取得2分，今天打擊爆發，攻下20安、15分，還包括2支全壘打，溫斯坦表示，「這就是我們，我知道我們是非常有競爭力的隊伍。」
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