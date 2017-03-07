SBL季後賽 Live》歐布萊恩4顆三分彈緊追 半場結束璞園2分領先

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 富邦 23 15 38 璞園 23 17 40

第二節

簡浩替補上陣，迅速嘗試三分未果，由陳堅恩補進2分，歐布萊恩馬上回敬三分彈。宋宇軒切入拿分，簡浩再度嘗試三分球順利開胡。

吳永仁三分球踩線只拿2分，吳岱豪三分打扳平，簡浩跳投繼續拿分，戴維斯賞蔡文誠大鍋，接著進攻補籃積極搶分。雙方持續快節奏進攻，但外線手感開始降溫。

歐布萊恩積極出手，本場第四顆三分球破網追平比數，隨後防守犯規被換下場休息，已拿到14分。璞園進入加罰狀態，戴維斯把握兩罰機會要回兩分領先。

富邦最後5秒喊暫停，準備發動上半場最後一次進攻，蔡文誠遭嚴防，勉強出手拋投未果，半場打完璞園以40：38暫時領先。

第一節

開賽後璞園迅速熱機，彭俊諺三分破網、戴維斯灌籃、跳投連拿4分，賞給富邦一波7：0攻勢。

富邦暫停後由林書緯跳投打破鴨蛋，璞園彭俊諺投進幸運打板三分，歐布萊恩連續兩顆三分彈將比數追到剩一分落後。

林書緯數度策動快攻緊咬比分，陳子威換防失誤讓富邦輕鬆上籃得分首度取得領先，璞園喊出暫停。

陳堅恩切入拿分，戴維斯欲灌籃吸引蔡文誠犯規，兩罰俱中。雙方互有攻勢持續拉據，吳家駿三分打追平比數。首節打完雙方戰成23：23平手。