網球》張凱貞珠海奏捷 搶10開胡晉女雙8強

張凱貞。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金6萬美元（約185萬台幣）的ITF（國際網總）等級珠海女網賽，台將「網球精靈」張凱貞率先出擊，她與中國地主張愷琳合拍，雙打首輪歷經「超級搶10」拉鋸，終挾7：6（7：3）、4：6、10：8力退波蘭皮特（Katarzyna Piter）／比利時莎維絲卡（Maryna Zanevska），驚險開胡晉級8強。

「雙張配」初登場磨合稍慢，發出8次雙誤，還被歐洲對手3度破發、多破了1個發球局，所幸她們在首盤搶7拿下，次盤失誤遭扳平後，決勝搶10及時回穩，纏鬥至9：8聽牌時，「雙張配」順勢鎖定賽末點，沒讓到手勝利飛走。至於老將詹謹瑋與中國魯晶晶組軍，將力抗第2種子荷蘭珂考芙（Lesley Kerkhove）／白俄羅斯瑪洛莎娃（Lidziya Marozava）。

女單方面，頭號種子謝淑薇首戰土耳其美少女索依露（Ipek Soylu），這也是雙方頭一回過招；第5種子張凱貞則再度強碰地主外卡荀芳穎，有機會延續對戰2連勝優勢，兩位台將也預約一路過關斬將，順利會師決賽。

謝淑薇。（資料照，美聯社）