經典賽》范登赫克4局好投 前隊友李大浩敲安

2017/03/07 20:06

荷蘭隊先發投手范登赫克。（特派記者陳志曲攝）

〔記者石毓琪／綜合報導〕經典賽A組地主南韓昨晚延長賽輸給以色列，今天對荷蘭背水一戰，苦於荷蘭王牌范登赫克（Rick Van Den Hurk）的封鎖，前4局一分未拿，不過范登赫克在軟銀的前隊友李大浩倒是不留情地敲出安打。

擔任南韓隊第4棒，李大浩昨役5打數無安打，吞下2次三振，他也飽受壓力和外界批評，今天他同樣以第4棒一壘手先發，對前隊友范登赫克，首打席擊出南韓隊全隊第一支安打，但第5棒孫兒葉擊出雙殺打，即使一度被攻占得點圈，范登赫克用了62球4局守成，被敲3安沒讓南韓越雷池一步。

李大浩。（資料照，特派記者羅志朋攝）

日前練球，李大浩和前隊友范登赫克親密互動（取自推特）

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