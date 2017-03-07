經典賽》山田消失的全壘打 都是小球迷害的啦（影音）
2017/03/07 20:22
ホームランボールをお客さんがとっちゃって山田のホームランが2塁打にwwwwwww#WBC #山田哲人 pic.twitter.com/XNmvF6rNLG— ちゅりあ@上青木香鈴 （@tyuriatiharu） 2017年3月7日
〔體育中心／綜合報導〕全壘打不見了！日本隊經典賽首戰遭遇古巴，開路先鋒山田哲人在4局下敲出2分彈，但是沒開心太久，裁判經過開會討論後，由於外野球迷伸手撈球，視同干擾比賽，因此全壘打被沒收，並判定為二壘安打，帶有1分打點，也幫助日本2：1領先古巴。
此舉也引發日本網友熱議，痛批該名小球迷不應該伸手，那球原本就有機會成為全壘打，瞬間成為眾矢之的。
山田哲人。（取自推特）
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