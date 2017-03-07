HBL》松山出席電影首映會 高國豪：奪冠喜悅還在

松山高中出席【金剛：骷髏島】首映會（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕「綠色神盾」松山高中5日在HBL冠軍戰粉碎南山高中的衛冕夢，他們平時忙於訓練幾乎沒時間看電影，今總算能以冠軍隊之姿受邀至大直美麗華影城，擔任【金剛：骷髏島】電影首映會嘉賓。

今夏畢業將赴美追夢的一哥高國豪，他在冠軍戰強攻38分，不僅是球隊重返榮耀的頭號功臣，還成為史上首位能二捧男子組MVP的高中生。經過昨日的休息後，高國豪仍難以忘記此次封王的滋味，他說：「這次冠軍戰隔天起來，看到大家的祝福與恭喜，看了都覺得很開心，我還記得我去年冠軍戰隔天起床不僅不開心，連飯都吃不下。」

松山為了洗刷上屆冠軍戰的失利，這一年來從移地訓練、備戰、比賽，陣中球員幾乎都沒時間看電影，連主帥黃萬隆也是，他笑說：「我們整年幾乎都在訓練，很少有機會能好好看一場電影，連休季期間也還在訓練。」

至於高國豪有沒有看電影？他笑說：「有啦，我記得我半年前有趁放假看一場電影，但真的想不起來是看哪部電影了。」

松山高中平時忙訓練沒空看電影，這回以冠軍隊之姿前來觀賞【金剛：骷髏島】首映會（記者林岳甫攝）