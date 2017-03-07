經典賽》南韓慘遭荷蘭完封 2連敗瀕臨淘汰
2017/03/07 20:43
荷蘭隊擊敗南韓。（特派記者陳志曲攝）
〔記者石毓琪／綜合報導〕退無可退的地主南韓今晚迎戰荷蘭，力圖扳回一勝，然而受限於荷蘭王牌范登赫克的投球，禹奎珉、元鐘玄又先後遭2分砲重傷，終場0：5不敵荷蘭，苦吞2連敗，晉級希望渺茫。
南韓昨晚延長賽1：2不敵以色列，面對不能再輸的壓力拚戰荷蘭，雖兩度攻占得點圈，關鍵時刻卻總差臨門一腳，還出現3次雙殺打，苦遭荷蘭5任投手封鎖，敲出6支安打、一分未得。
別於南韓打得綁手綁腳，荷蘭在1局下波法爾2分砲轟禹奎珉握有領先，6局下對第2任投手元鐘玄，奧杜貝爾再進補一支2分砲，拉開5：0領先，凡米爾9局上關門，代打崔炯宇在2出局後跑出內野安打建功，朴錫珉最後遭到三振，南韓連9局無法取得分數吞敗。
南韓隊今晚遭完封苦吞2連敗後，暫以0勝2敗在A組吊車尾，9日（四）晚上5點半將和台灣交手。即便南韓後天擊敗台灣，戰績也才1勝2敗，要自A組出線機率很低，恐將成為經典賽繼2009年加拿大後，第2個在首輪就被淘汰的預賽主辦國，該屆C組在多倫多藍鳥主場羅傑斯中心舉行，加拿大以5：6、2：6連輸美國、義大利。
南韓隊教練金寅植面色凝重。（特派記者陳志曲攝）
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