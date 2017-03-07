「誰在一壘」失誤誰的錯？傳奇二壘手說話了

林晨樺處理對方短打時，將球傳向無人補位的一壘。（圖擷取自MLB官網影片）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣隊在世界棒球經典賽首戰慘遭以色列血洗，其中7局上投手林晨樺處理對方短打時，將球傳向無人補位的一壘，一口氣狂丟3分，台灣隊士氣徹底崩盤。兩位二壘手出身的球評馮勝賢、黃忠義都對此表示看法，馮認為投手看到一壘沒人不該傳球，黃則直指，教練應該事先料想到以色列的戰術，提醒選手如何補位。

這個堪稱「經典」的失誤發生在7局上半，台灣3比8落後，以色列攻占滿壘，打者突然觸擊，投手林晨樺下丘撿到球急忙傳往一壘；但一壘手林益全已趨前，二壘手林智勝則遠在二壘壘包附近，一壘鬧空城，這球直接傳到外野，形成罕見的清壘短打，雙方差距一口氣擴大為8分，台灣隊幾乎陷入絕望，最終以7比15輸球。

這個失誤究竟是投手或二壘手責任較大，網路上各有看法。二壘手出身的球評馮勝賢表示，二壘手沒有補位是瑕疵，但投手接球後其實還有時間，看到一壘沒人可以不必傳球。他指出，守備基本功在關鍵時刻往往影響勝負，尤其比數落後又發生失誤，對士氣很傷。

有「內野魔術師」美譽的球評黃忠義則表示，以色列的球員速度快，當時有可能執行強迫取分戰術，教練團應該要有防範措施，打暗號提醒球員專注守備、當對方執行戰術該如何補位等。他直言，以色列顯然有充分情蒐，才針對台灣隊的防守作挑戰，反而台灣隊情蒐不足，最後敗在守備。