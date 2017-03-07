狂！以色列超悠哉 連勝前先玩首爾地鐵一日遊
2017/03/07 21:04
以色列眾將賽前沒有積極備戰，整隊拉去首爾市區搭地鐵一日遊。（圖擷自紐約時報）
〔即時新聞／綜合報導〕經典賽昨天開打，A組以色列昨天先爆冷擊敗地主韓國，今天（7日）又以15比7贏台灣，被譽為本屆賽事大黑馬，不過今天傳出，以色列比賽前還是超「悠哉」，沒有積極備戰，反而是花時間跑去首爾到處玩！
以色列今天沒有進行賽前練習，仍以大分差擊敗台灣隊，經典賽正式開打前一天和其他球隊不同，5日隊員甚至一起去韓國著名景點景福宮、水產市場等地，還搭地鐵到處觀光、吃美食，爆表自信也展現在賽場上。
以色列投手Jason Marquis表示，他和隊友搭地鐵到處觀光，吃了很多美食，雖然很難溝通，但民眾都很幫他們，並說以這樣心情出賽讓他很開心。
另外《紐約時報》報導則分析，以色列是本屆賽事世界排名最低（41名），但卻可以擊敗強敵韓國，是「奇蹟中的奇蹟」。
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