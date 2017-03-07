經典賽》松田、筒香接力開轟 日本隊首戰告捷

松田宣浩5局下敲出3分砲。（美聯社）

〔記者張浩群／綜合報導〕經典賽B組首戰今晚開打，地主日本隊對上「紅色閃電」古巴，日本在第5局一舉攻下5分，包括松田宣浩的3分砲，他個人也繳出單場5支4優異的打擊表現，筒香嘉智也在7局下補上一發2分砲，日本隊終場以11：6擊敗古巴，取得該組首勝。

日本隊首局靠著青木宣親的二壘安打和筒香嘉智的右外野安打串連先馳得點，而古巴隊也在3局下展開反攻，塞佩達斯（Yoelkis Cespedes）擊出左外野二壘安打，阿亞拉（Alexander Ayala）在三壘有人時適時擊出高飛犧牲打，兩隊戰成1：1平手。

而山田哲人在4局下二壘有人時敲出2分全壘打，但因為球迷手伸進場內接住該球，裁判討論後決定判定為二壘安打，但這也幫助日本超前1分。日本隊在5局下灌進5分，包括松田宣浩的3分砲，日本隊一舉拉開差距。

日本隊的先發投手石川步主投4局被敲2支安打失1分，三振和保送各一。中繼2.2局的則本昂大在7局上被古巴重砲戴斯潘（Alfredo Despaigne）敲出陽春砲，隨後又被連續擊出三支安打掉2分，古巴該局追回3分。

筒香嘉智在7局下敲出2分砲，穩住日本隊領先優勢，雖然古巴在8局再添分數，9局上反撲未果，日本終場以11：6擊敗古巴，拿下B組首勝。