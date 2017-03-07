經典賽》再續台灣緣 荷蘭推吉爾先發
2017/03/07 21:21
荷蘭明晚對台灣推派吉爾先發。（資料照，美聯社）
〔記者石毓琪／綜合報導〕荷蘭首戰遇上南韓，靠著王牌范登赫克4局好投，5名投手齊力封鎖，5：0經典賽開胡，明晚對台灣一戰將推派前統一獅洋將吉爾（Jair Jurrjens）先發，對決旅日投手宋家豪。
荷蘭隊今晚投手群表現不俗，除了范登赫克4局無失分，其他2位台灣「熟面孔」前誠泰洋投威爾（Diego Markwell）2局無失分、前統一獅洋投馬帝斯（Shairon B. Martis）1局無失分，接力繳出完封，打線則有波法爾、奧杜貝爾2支2分彈，5：0賞給地主南韓再一敗。
吉爾曾在2016年球季效力統一獅，之後因傷離台，他在去年日本隊為經典賽辦的熱身賽中曾登板，被大谷翔平敲出陽春砲，明天對台灣先發，屆時將和中職球員再度過招。
吉爾去年球季效力統一獅。（資料照，記者廖振輝攝）
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