SBL》背水一戰1分差輸球 勇士季後賽遭璞園淘汰

〔記者林宗偉／彰化報導〕SBL季後賽首輪賽事進入最後階段，原本坐擁1勝優勢的富邦勇士，對璞園苦吞2連敗後，今晚面臨背水一戰，可惜最終還是以78：79輸球，成為本季季後賽首支遭到下剋上的球隊。

璞園開賽1分多鐘就打出7：0攻勢，勇士急忙喊暫停後，才由林書緯跳投得分開張，之後也止血成功，首節結束，雙方戰成23：23平手。

上半場結束璞園僅以40：38小佔上風，不過易籃後逐漸蠶食對手，第3節終了時，已取得63：57領先，只是末節還是打得險象環生，哨響前41.18秒更遭勇士蔡文誠上籃得手以78：77反超成功，所幸「新台灣人」戴維斯立馬跳出，籃下放進2分，助隊保住勝果。

璞園以戴維斯拿16分最高，隊長林金榜15分次之。勇士則以洋將歐布萊恩拿下24分最高，不過他得分泰半來自外圍，三分球出手11次命中5球，至於本土部分，最佳第六人宋宇軒拿下13分最出色。

吳岱豪力阻張伯維跳投。（記者廖耀東攝）

簡浩拿下7分。（記者廖耀東攝）

陳堅恩攻下12分。（記者廖耀東攝）

彭俊諺。（記者廖耀東攝）