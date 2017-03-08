非贏不可！經典賽台灣戰荷蘭 今日賽事與轉播預告

各位讀者早安！

經典賽台灣隊今面臨背水一戰，將由旅日好手宋家豪領軍抗荷，投手群能否壓制荷蘭打線將是比賽關鍵，荷蘭則推出前統一獅洋將吉爾主投，2軍勢必將有激烈交鋒，請鎖定自由體育帶給您的文字轉播與第一手消息。

經典賽B組今也有2場賽事登場，中午將先由中國出戰古巴，晚間則輪到昨順利開胡的日本迎戰澳洲，精彩刺激的2017經典賽，千萬不能錯過。

經典賽

11:00 中國 vs. 古巴（ELEVEN ）

17:30 台灣 vs. 荷蘭（公視、ELEVEN ）

18:00 日本 vs. 澳洲（ELEVEN SPORTS）

NBA例行賽

09:00 拓荒者 vs. 雷霆（緯來體育、愛爾達體育）

日職熱身賽

12:00 橫濱 vs. 歐力士（FOX體育三台）

17:00 火腿 vs. 軟銀（FOX體育）