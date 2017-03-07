HBL》赴美有譜？多所NCAA學校對高國豪有興趣
2017/03/07 21:15
高國豪。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者林岳甫／台北報導〕「綠色神盾」松山高中5日在HBL冠軍戰粉碎南山高中的衛冕夢，一哥高國豪在冠軍戰強攻38分，更成為首位男子組兩奪MVP的好手，下一步預計前往美國延續籃球夢，有多所NCAA一級、二級學校對他有興趣。
高國豪在HBL展現過人的天份與實力，整個高中生涯幫助松山兩奪總冠軍，在高一還有新人王與冠軍戰MVP加持，成為自88學年度周士淵後，史上第二位寫下此紀錄的超級新人；本屆再度摘下冠軍戰MVP，成為首位男子組能拿兩座MVP的球員，連田壘、曾文鼎、吳岱豪、張宗憲、胡瓏貿等人都無法做到。
高國豪在18歲展現超齡球風，被看好未來成為台灣男籃主力，若前往美國追夢，遇上國家隊徵召？高國豪表示，「以後的事情還很難說，只要不耽誤學業或在國外打球計畫，然後真的獲得機會，就會回來。」
師母林富美負責打理高國豪出國追夢的相關事宜，她透露：「之前就有許多NCAA一級、二級對高國豪有興趣，只是前陣子都還在忙比賽的事情，接下來兩到三週會把高國豪的影片剪一剪送出去。」
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