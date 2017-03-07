羽球》世界球后戴資穎得力保積分 明晚在全英公開賽亮相

戴資穎。（資料照，BadmintonPhoto提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2017年羽球首站頂級超級系列賽全英公開賽明（8日）點燃戰火，台灣球后戴資穎預計在晚間6點20分頂著球后光環亮相；上週在德國公開賽上演「台灣內戰」的男單一哥周天成與王子維都將提拍上陣。

全英賽是全球歷史最悠久的羽球賽事，今年台灣已確定有12組人馬打進會內賽，最受人矚目的為女單球后戴資穎，她在去年11月底在超級系列香港公開賽稱后，一舉登上球后寶座，隨後在杜拜舉辦的超級羽球系列賽年終賽更收下生涯第二座冠軍。

邁入2017年，戴資穎尚未在國際大賽中登場，由於去年打進全英賽4強，此次得面對極大保分壓力，上週六就提前啟程至英國備戰。小戴過去在英國表現不俗，分別在2012、2015與2016年3度打進4強，但至今尚未打進決賽；如今她頂著球后光環出征，首輪遭遇世界16的泰國選手金達蓬，雙方生涯5度交手，小戴全勝。

上週剛在德國稱王的台灣男單一哥周天成，首輪遇上由資格賽晉級選手，次輪預料將迎來一大難關，碰上南韓一哥孫完虎，兩人生涯交手5次，小天僅在去年印尼公開賽勝出。